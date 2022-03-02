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Концерт NILETTO пройдёт в Новосибирске 18 марта

Фото Концерт NILETTO пройдёт в Новосибирске 18 марта
Фото Концерт NILETTO пройдёт в Новосибирске 18 марта

Фото из официального Instagram-аккаунта NILETTO

Концерт хип-хоп исполнителя NILETTO пройдёт в Новосибирске 18 марта.

18 марта в Новосибирске пройдёт концерт хип-хоп исполнителя NILETTO. Исполнитель из Екатеринбурга после сольного концерта в Москве отправляется в тур по России, одной из точек которого станет Новосибирск. Во время тура он представит публике новый альбом «Криолит».

Выступление хип-хоп артиста пройдёт 18 марта на площадке «Локомотив-Арена». Исполнитель привезёт в столицу Сибири любимые публикой хиты: «Любимка», «НевывоЗИМАя», «Fly 2», «Если тебе будет грустно», а также новые композиции.

Узнать музыканта NILETTO можно не только по яркому брейк-дансу, но и по необычной татуировке — снежинке на кадыке. Новый альбом артиста назван в честь одного из редких природных минералов.

Концерт поп-рэп артиста должен был пройти в сентябре 2021 года, но в связи с распространением коронавирусной инфекции событие перенесли на 2022 год.

Ранее организатор концерта NILETTO рассказал Сиб.фм, каким образом новые антиковидные ограничения, введённые в феврале 2022 года, отразились на массовых мероприятиях города. По словам Дениса Абузара, при проведении таких событий по-прежнему разрешена загрузка концертных площадок в 70 % при наличии QR-кодов.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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