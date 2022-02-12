«Всё идёт по плану!»: организатор концерта Niletto прокомментировал новые ограничения из-за COVID-19 в Новосибирске

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О том, как новые антиковидные ограничения отразились на концертах, спектаклях и выставках города, рассказал организатор концертов Niletto и Любови Успенской в Новосибирске Денис Абузар.

С 9 февраля в Новосибирской области ввели новые ограничения для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно опубликованным поправкам, приостанавливается проведение массовых мероприятий, кроме тех, что проходят на уличных оборудованных сценических площадках, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

Как пояснил организатор концерта Niletto Денис Абузар, поправки, о которых идёт речь, не распространяются на проведение концертных мероприятий, так как затрагивают другие пункты приказа.

«Для проведения мероприятий разрешена загрузка в 70% при наличии QR-кодов. Эта формулировка действует в постановлении правительства Новосибирской области. Поправка, опубликованная 9 февраля, касается только пункта 3: там речь идёт о мероприятиях скорее стихийных — праздники и выставки на улицах, интерактивы. На концертных площадках всё сохраняется как было, так как пункт 4 остался действовать в изначальном виде», — объяснил организатор концерта Niletto.

Он отметил, что на данный момент билеты реализуются в достаточно динамичном объёме.

«Все мероприятия, запланированные на февраль, сохраняют динамику продаж и проходят: и в ДКЖ, и в филармонии. Вся культурная жизнь Новосибирска существует так же, как и до этого», —

подчеркнул он.

Тем не менее, сообщения, не разъясняющие покупателю, что происходит, снижают покупательскую способность.

«Люди не сдают билеты, но из-за такого медийного хайпа они просто перестают их покупать, и это самое ужасное», — поделился Денис Абузар.

Он пояснил: так как ковидный период продолжается третий год, площадки давно оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а сотрудники обучены работе в новых условиях.

«Соответствующие службы всё проверяют, есть рейды — в хорошем смысле этого слова, и все уже подстроились под эту систему», — считает он.

По словам организатора, на данный момент работа продолжается в прежнем режиме, утверждённом ранее в приказе.

«Концерты и спектакли стоят в расписании, работают театры и выставки, всё функционирует согласно той системы, которая одобрена и зафиксирована документально», —

прокомментировал он.

По мнению Дениса Абузара, ситуация разворачивается оптимистично.

«Губернатор Кемеровской области снял все ограничения и отменил QR-коды, в Красноярском крае разрешённая загрузка составляет 75%. Думаю, и Новосибирскую область это скоро ждёт, мы же находимся рядом», — аргументировал свою позицию организатор.

Ранее Сиб.фм сообщал о перечне дополнительных антиковидных мер, которые утвердили в регионе в начале февраля.