Лавров раскрыл позицию России на переговорах с Украиной - sib.fm

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Лавров раскрыл позицию России на переговорах с Украиной

Фото Лавров раскрыл позицию России на переговорах с Украиной
Фото Лавров раскрыл позицию России на переговорах с Украиной

Фото: коллаж Сиб.фм

Переговоры между Россией и Украиной должны пройти вечером 2 марта. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова договариваться с Киевом.

Российская делегация прибывает к месту переговоров с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чего хочет Москва от переговоров.

Переговоры между Россией и Украиной пройдут вечером 2 марта в белорусской Беловежской пуще. Российская делегация уже прибывает к месту переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает Киеву договариваться. Расценивать требования российской стороны как призыв к капитуляции Украины неправильно. Кроме того, Россия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. По словам Лаврова, заявление Зеленского о желании получить гарантии безопасности явлется позитивным шагом в разрешении конфликта.

При этом важным условием является денацификация Украины. Украина должна пройти эту процедуру, как и Германия в прошлом, передает РИА Новости. После завершения конфликта украинцы должны сами решить, как им дальше жить.

Лавров отметил, что никаком обсуждению не подлежит факт того, что Крым является частью РФ, а также признание ЛДНР.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия на 100% «сдюжит» в сложившейся ситуации, так как страна в состоянии противостоять любому экономическому и политическому давлению.

Позднее руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры пройдут не сегодня, а 3 марта.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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