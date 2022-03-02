Мужчина сжёг тело подруги в металлической бочке

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы за убийство подруги – сначала он ударил погибшую по голове, а затем попытался сжечь тело в металлической бочке.

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в жестокой расправе над подругой. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на СУ СК России по региону.

Во вторник, 1 марта, обгоревшие останки 46-летней женщины обнаружили очевидцы в садоводстве города Луга. Вскоре на место приехала следственно-оперативная группа, которая начала расследование.

По предварительным данным, погибшая находилась в гостях у 38-летнего знакомого. Пара вместе выпивала, однако в этот момент между мужчиной и женщиной возник конфликт. Следствие предполагает, что мужчина мог ударить подругу по голове, после чего она упала.

«После того как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, подозреваемый вынес её тело на участок и поместил в металлическую бочку, где сжёг тело», – сообщили в СК.

Также следователи отмечают, что ранее мужчина уже был судим. На данный момент его задержали и возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее в Новосибирской области задержали 44-летнего мужчину, который ранее уже был судим. Его подозревают в убийстве пенсионерки и ограблении её квартиры. Учитывая прошлые преступления и тяжесть нынешнего, ему грозит пожизненное заключение.