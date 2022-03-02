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«Не нападать, а поддерживать»: директор благотворительного фонда Алёшина рассказала о влиянии санкций на лечение онкобольных

Фото «Не нападать, а поддерживать»: директор благотворительного фонда Алёшина рассказала о влиянии санкций на лечение онкобольных
Фото «Не нападать, а поддерживать»: директор благотворительного фонда Алёшина рассказала о влиянии санкций на лечение онкобольных

Фото с сайта pixabay.com

Директор новосибирского фонда «Завтра будет» Ксения Алёшина объяснила, как введённые против России санкции отразятся на лечении онкобольных детей в регионе.

1 марта генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев заявил: фармотрасль в России на фоне спецоперации, которая сейчас идёт в Украине, столкнулась с проблемами оплаты и доставки сырья для производства лекарственных препаратов. По его словам, принципиальных изменений на данный момент не произошло, но уже не получается получить из Европы оплаченное сырьё для производства препаратов, а закупленных ранее запасов хватит на два-четыре месяца.

Какие изменения произойдут в случае, если ограничения на ввоз товаров полноценно распространятся и на фармакологическую индустрию, рассказала Ксения Алёшина — директор благотворительного фонда в Новосибирске «Сохрани жизнь».

По словам Ксении, у новосибирских родителей, чьи дети борются с онкологией, уже ярко выражается высокое беспокойство происходящим.

«У меня «горит» телефон, вопросов миллион. И как добраться до стран Европы (мы нашли способ через Абу-Даби), и что делать со сборами на детей, нуждающихся в операциях в Европе (как лететь, открывать ли сборы из-за курса евро), что делать с препаратами, и как дальше жить», — поделилась директор благотворительного фонда.

Ксения Алёшина подчёркивает: сейчас главное — не поддаваться панике.

«Единственное, что мы можем — постараться сохранять спокойствие и беречь друг друга. Не нападать, а поддерживать. А то поубиваем друг друга и не дождёмся влияния санкций», —

считает директор фонда «Сохрани жизнь».

Ксения Алёшина обратила внимание: несмотря на неопределённость ситуации, важно решать проблемы по мере поступления. По словам директора фонда, так как деятельность многих подобных организаций существует за счёт пожертвований юридических и физических лиц, множество рисков действительно есть.

Фото «Не нападать, а поддерживать»: директор благотворительного фонда Алёшина рассказала о влиянии санкций на лечение онкобольных 2

«Конечно, есть опасения, что рухнут системы приема пожертвований на сайтах, опасения, что крупные доноры сократят объёмы помощи, что наша помощь потребуется большему количеству детей. Но и себя, и команду я ориентирую на то, что помощь нужна сейчас», — рассказала Ксения Алёшина.

По словам Ксении, больше всего в случае санкций пострадают те, у кого большие сборы — в первую очередь это больные СМА [Спинальная мышечная атрофия. — Прим. ред.].

«Коллеги говорят, что уже упали сборы», — уточнила руководитель фонда.

В качестве одной из мер поддержки в благотворительном фонде «Завтра будет» организовали дни психологической помощи людям, которые не справляются с тревожным состоянием. Попасть на бесплатную консультацию могут и дети, и взрослые.

«Сейчас, когда у большинства людей ощущение, что жизнь разделилась на до и после, наш опыт нужен как никогда. Дети тоже чувствуют тревогу взрослых, теряют ощущение безопасности и паникуют. Мы не можем оставаться в стороне и предлагаем поддержку всем нуждающимся», —

рассказала о цели такой инициативы Ксения Алёшина.

За профессиональной психологической помощью специалистов фонда каждый желающий сможет обратиться 3 марта с 11 до 19 часов. Также в здании фонда 5 марта пройдёт тренинг для родителей, на котором объяснят, как говорить с детьми о том, что происходит, не вселяя в них дополнительную тревогу.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю одной из подопечных фонда: острый лейкоз у восьмилетней Даши обнаружили в два с половиной года, а в ремиссию девочке удалось выйти только в четырёхлетнем возрасте. За это время Даша перенесла кому, неделю в реанимации и полную потерю практически всех навыков. О том, как сложилась жизнь девочки после перенесённого лейкоза, можно прочитать здесь.

Для справки:

Благотворительный фонд «Завтра будет» оказывает адресную помощь детям с онкологическими заболеваниями и паллиативным статусом и проводит системную работу по созданию условий для получения детьми качественного лечения. Фонд сотрудничает со многими лечебными учреждениями Новосибирска.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

благотворительность
Новосибирская область
лекарства
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