«Не нападать, а поддерживать»: директор благотворительного фонда Алёшина рассказала о влиянии санкций на лечение онкобольных

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Директор новосибирского фонда «Завтра будет» Ксения Алёшина объяснила, как введённые против России санкции отразятся на лечении онкобольных детей в регионе.

1 марта генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев заявил: фармотрасль в России на фоне спецоперации, которая сейчас идёт в Украине, столкнулась с проблемами оплаты и доставки сырья для производства лекарственных препаратов. По его словам, принципиальных изменений на данный момент не произошло, но уже не получается получить из Европы оплаченное сырьё для производства препаратов, а закупленных ранее запасов хватит на два-четыре месяца.

Какие изменения произойдут в случае, если ограничения на ввоз товаров полноценно распространятся и на фармакологическую индустрию, рассказала Ксения Алёшина — директор благотворительного фонда в Новосибирске «Сохрани жизнь».

По словам Ксении, у новосибирских родителей, чьи дети борются с онкологией, уже ярко выражается высокое беспокойство происходящим.

«У меня «горит» телефон, вопросов миллион. И как добраться до стран Европы (мы нашли способ через Абу-Даби), и что делать со сборами на детей, нуждающихся в операциях в Европе (как лететь, открывать ли сборы из-за курса евро), что делать с препаратами, и как дальше жить», — поделилась директор благотворительного фонда.

Ксения Алёшина подчёркивает: сейчас главное — не поддаваться панике.

«Единственное, что мы можем — постараться сохранять спокойствие и беречь друг друга. Не нападать, а поддерживать. А то поубиваем друг друга и не дождёмся влияния санкций», —

считает директор фонда «Сохрани жизнь».

Ксения Алёшина обратила внимание: несмотря на неопределённость ситуации, важно решать проблемы по мере поступления. По словам директора фонда, так как деятельность многих подобных организаций существует за счёт пожертвований юридических и физических лиц, множество рисков действительно есть.

«Конечно, есть опасения, что рухнут системы приема пожертвований на сайтах, опасения, что крупные доноры сократят объёмы помощи, что наша помощь потребуется большему количеству детей. Но и себя, и команду я ориентирую на то, что помощь нужна сейчас», — рассказала Ксения Алёшина.

По словам Ксении, больше всего в случае санкций пострадают те, у кого большие сборы — в первую очередь это больные СМА [Спинальная мышечная атрофия. — Прим. ред.].

«Коллеги говорят, что уже упали сборы», — уточнила руководитель фонда.

В качестве одной из мер поддержки в благотворительном фонде «Завтра будет» организовали дни психологической помощи людям, которые не справляются с тревожным состоянием. Попасть на бесплатную консультацию могут и дети, и взрослые.

«Сейчас, когда у большинства людей ощущение, что жизнь разделилась на до и после, наш опыт нужен как никогда. Дети тоже чувствуют тревогу взрослых, теряют ощущение безопасности и паникуют. Мы не можем оставаться в стороне и предлагаем поддержку всем нуждающимся», —

рассказала о цели такой инициативы Ксения Алёшина.

За профессиональной психологической помощью специалистов фонда каждый желающий сможет обратиться 3 марта с 11 до 19 часов. Также в здании фонда 5 марта пройдёт тренинг для родителей, на котором объяснят, как говорить с детьми о том, что происходит, не вселяя в них дополнительную тревогу.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю одной из подопечных фонда: острый лейкоз у восьмилетней Даши обнаружили в два с половиной года, а в ремиссию девочке удалось выйти только в четырёхлетнем возрасте. За это время Даша перенесла кому, неделю в реанимации и полную потерю практически всех навыков. О том, как сложилась жизнь девочки после перенесённого лейкоза, можно прочитать здесь.

Для справки:

Благотворительный фонд «Завтра будет» оказывает адресную помощь детям с онкологическими заболеваниями и паллиативным статусом и проводит системную работу по созданию условий для получения детьми качественного лечения. Фонд сотрудничает со многими лечебными учреждениями Новосибирска.