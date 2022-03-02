Пенсионерам назвали дату новых единовременных выплат в размере 10 000 рублей - sib.fm

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Пенсионерам назвали дату новых единовременных выплат в размере 10 000 рублей

Фото Пенсионерам назвали дату новых единовременных выплат в размере 10 000 рублей
Фото Пенсионерам назвали дату новых единовременных выплат в размере 10 000 рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Российские пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 10 000 рублей.

Стала известна дата новой волны единовременных выплат в размере 10 000 рублей российским пенсионерам. Однако на этот раз деньги получат не все пожилые россияне, сообщили СМИ.

В ближайшее время части российских пенсионеров поступят единовременные выплаты в размере 10 000 рублей. Получить деньги пожилые россияне смогут до конца марта.

Для получения выплаты необходимо соблюсти ряд условий. На деньги могут рассчитывать только люди в возрасте от 65 лет, обладающие московским медицинским полисом. Таким гражданам региональные власти дают подарочные наборы за вакцинацию от коронавируса – при желании их можно заменить деньгами.

Чтобы получить деньги, нужно вакцинироваться или пройти ревацинацию от коронавируса в срок до 31 марта 2022 года и подать соответствующее заявление, сообщает Primpress.

Размер единовременной выплаты составит 10 000 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне могут получить по 5000 рублей на банковские карты «Мир» с 23 февраля 2022 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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