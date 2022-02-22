Россияне получат по 5000 рублей на карты «Мир» 23 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне смогут получить по 5000 рублей на банковские карты «Мир» с 23 февраля 2022 года.

Владельцы банковских карт «Мир» смогут получить по 5000 рублей с 23 февраля 2022 года. Кому выплатят деньги, сообщили СМИ.

Выплаты придут тем россиянам, которые пользуются банковскими картами национальной платежной системы «Мир». Сбербанк выплатит денежные бонусы клиентам, оформившим кредитную Сберкарту. Сделать это можно до 10 марта текущего года.

Россияне, которые полностью выполнят условия акции, смогут получать повышенные бонусы «Спасибо» в срок до 17 марта. Максимальная сумма, которую можно получить – 5000 рублей. Сбер начислит по 20 % бонусов за покупки у партнеров.

Кроме того, все желающие могут оформить подписку «СберПрайм» со скидкой. За подписку на 12 месяцев придется отдать 1390 рублей вместо 1990 рублей, сообщает Primpress.

Ранее стало известно, что россияне получат по 1100 рублей к 23 февраля от соцзащиты.

До этого Сиб.фм писал, что пенсионерам объявили о выплате 74 000 рублей.