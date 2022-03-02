Полицейские оцепили площадь Ленина в Новосибирске

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2 марта полицейские оцепили площадь имени Ленина в Новосибирске.

В среду, 2 марта, в Новосибирске полицейские оцепили площадь имени Ленина. Кроме того, в центре города дежурит несколько автозаков. Об этом сообщает находящийся на месте журналист «МК в Новосибирске».

Ранее в Telegram-канале «Солидарность народа и армии» появилась информация о проведении патриотической акции в поддержку действий российских войск в Украине.

«Сбор неравнодушных» был анонсирован на площади имени Ленина в 15 часов, однако журналисту издания не удалось увидеть участников мероприятия.

«Пока тут только полиция и представители СМИ, участников с плакатами не видно», – сообщила журналист.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске водители начали клеить букву Z на автомобили, несколько машин с подобными знаками были замечены на дорогах города и региона.