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Автомобили со знаком Z появились на дорогах Новосибирска

Фото Автомобили со знаком Z появились на дорогах Новосибирска
Фото Автомобили со знаком Z появились на дорогах Новосибирска

Фото предоставлено читателями Сиб.фм

На дорогах Новосибирска начали появляться автомобили со знаком Z в поддержку военной спецоперации в Украине.

В Новосибирске водители начали клеить букву Z на автомобили, несколько машин с подобными знаками были замечены на дорогах города и региона. Об этом очевидцы рассказали журналистам Сиб.фм.

«Видела сегодня [2 марта] «газель» со знаком Z в Оби, у грузовика были номера нашего региона. К сожалению, не успела сфотографировать, он на перекрёстке очень быстро проскочил», – рассказала сибирячка Елена.

Другая жительница Новосибирска Ксения днём 2 марта также заметила другой грузовик со знаком Z. По её словам, автомобиль двигался по трассе Новосибирск – Томск.

Отметим, что буква Z впервые была замечена на танках и иной бронетехнике после начала спецоперации в Украине. Изначально знак объясняли выражением поддержки Луганской и Донецкой народных республик. Однако в социальных сетях у пользователей возникли идеи, что это связано с «днём Z», известным героем Зорро и не только.

В Министерстве обороны России точное значение знака Z не раскрывают. Тем не менее люди, которые поддерживают действия российских военнослужащих, начали использовать этот символ для флешмоба.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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