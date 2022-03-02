Путин ввёл новый запрет для денежных переводов из-за санкций

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Президент Владимир Путин ввёл новые запреты для денежных переводов с 1 марта.

Президент Владимир Путин принял ряд решений в экономике после введения санкций против России со стороны стран ЕС. Новые изменения и запреты затронут всех граждан страны. Об этом сообщает PRIMPRESS.

С 1 марта президент ввёл новые запреты, а также послабления для россиян. Согласно документу, гражданам и представителям отечественных компаний запрещено переводить средства в виде иностранной валюты. Речь идёт о счетах, которые открыты за рубежом. Вместе с тем запрещается переводить валюту в счёт погашения займов в иностранных государствах.

Однако в документе отмечается и ряд послаблений. Например, теперь не потребуется присутствие клиента в банке для открытия счёта в новой кредитной организации, чтобы перевести деньги из другого банка. Специалисты объяснили, что в таком случае, если человек захочет перевести средства в другой российский банк, ему нужно только открыть там счёт. Перевод сделает автоматически само финансовое учреждение, для этого не потребуется личное присутствие владельца денег.

Также президент Владимир Путин обязал всех экспортёров продавать 80 % от всей валюты, которая была получена в качестве прибыли с начала 2022 года. По данным экспертов, в этом случае речь идёт в том числе и о накоплениях компаний.

Напомним, ранее Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на санкции против него.