В Госдуме предупредили о лишении свободы на 15 лет за фейки о военных - sib.fm

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В Госдуме предупредили о лишении свободы на 15 лет за фейки о военных

Фото В Госдуме предупредили о лишении свободы на 15 лет за фейки о военных
Фото В Госдуме предупредили о лишении свободы на 15 лет за фейки о военных

Pixabay.com

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за распространение фейков о российских военных.

Россиян предупредили об уголовной ответственности за фейки о российских военных. Максимальное наказание за распространение недостоверной информации – 15 лет лишения свободы.

В Госдуму РФ внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских военнослужащих. Об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Максимальное наказание за фейки о вооруженных силах РФ будет предусматривать 15 лет заключения.

Поправки в законопроект о мерах противодействия на действия недружественных стран, в том числе США и стран ЕС, предполагается рассмотреть завтра, 3 марта, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сейчас в медиапространстве распространяется беспрецедентное количество фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе освободительной спецоперации на Украине. По данным ведомства, к этому причастны иностранные спецслужбы, действия которых координирует НАТО.

В условиях информационной войны против России правительство страны запустило официальный портал «Объясняем.РФ», где можно задать любые вопросы о ситуации в стране.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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