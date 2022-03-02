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общество

В Кемеровской области утвердили название «КуZбасс» в поддержку спецоперации в Украине

Фото В Кемеровской области утвердили название «КуZбасс» в поддержку спецоперации в Украине
Фото В Кемеровской области утвердили название «КуZбасс» в поддержку спецоперации в Украине

Фото pixabay.com

В Кемеровской области название региона в официальных документах будут писать через букву Z в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв распорядился использовать название «КуZбасс» в официальных документах правительства. Инициатива направлена на поддержку российских военнослужащих, выполняющих спецоперацию по демилитаризации Украины.

«Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс – Zа Родину», – отметил Цивилёв.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал всех российских автомобилистов нанести на свои машины знак Z в поддержку спецоперации на Украине.

Напомним, в настоящее время площадь Ленина в Новосибирске оцеплена сотрудниками полиции. Предполагается, что активность правоохранителей связана с готовящейся несанкционированной акцией в поддержку российских военных на Украине.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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