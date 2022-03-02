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В Новосибирске 305 человек попали в реанимацию с COVID-19

Фото В Новосибирске 305 человек попали в реанимацию с COVID-19
Фото В Новосибирске 305 человек попали в реанимацию с COVID-19

Фото Густаво Зырянова

В среду, 2 марта, в Новосибирской области выявлено 2 912 новых случаев коронавируса за сутки.

Ещё 13 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Об этом 2 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди новых жертв COVID-19 – пятеро мужчин в возрасте 67 лет, 69 лет, 71 года, 81 года, 87 лет, а также восемь женщин. Им было 65 лет, 72 года, 77 лет, 81 год, 81 год, 82 года, 83 года, 86 лет.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 5 018 человек», – сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 305 человек. 39 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Новосибирской области выявлено 225 292 случая коронавируса.

Напомним, в Новосибирской области с 6 марта отменяют QR-коды для посещения заведений общепита, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров. Анонсировал снятие антиковидных ограничений губернатор Андрей Травников.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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