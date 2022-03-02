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В Новосибирске дайверы установят Эйфелеву башню на дне мраморного карьера

Фото В Новосибирске дайверы установят Эйфелеву башню на дне мраморного карьера
Фото В Новосибирске дайверы установят Эйфелеву башню на дне мраморного карьера

Фото дайвинг-центра «Акваланг» в соцсети «ВКонтакте»

Пятиметровая Эйфелева башня появилась на мраморном карьере Абрашино под Новосибирском.

В Новосибирской области дайверы установят на дне мраморного карьера Абрашино самодельную Эйфелеву башню. Как сообщили в соцсетях дайвинг-центра «Акваланг», событие приурочено к Международному женскому дню.

«18 февраля инициативной группой ДЦ «Акваланг» была собрана на льду и подготовлена к погружению Эйфелева башня. Простоит башня на льду карьера до 12 марта, а затем будет погружена под лёд. Поэтому успевайте сделать фото, пока башня на льду», – сообщили в центре.

Высота сибирской Эйфелевой башни составляет пять метров, её погрузят под лёд примерно на 11-12 метров. Установка начнётся после 12 марта. Сообщается, что идея и разработка проекта принадлежат Николаю Киселёву.

Также в дайвинг-центре сообщили, что на карьере планируют разместить ещё несколько подобных локаций. Все они будут иметь между собой проходы. Что будет в этих локациях – пока неизвестно.

Напомним, что в Новосибирской области 12 февраля стартовал крупный фестиваль иглу «Город эскимосов», на котором сибиряки могли построить снежные жилища. Сиб.фм подготовил фоторепортаж с конкурсного соревнования. В фестивале могли принять участие и бывалые «строители», и совсем новички.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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