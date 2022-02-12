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«Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске
Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

12 февраля в Новосибирске стартовал фестиваль иглу «Город эскимосов»-2022.

Возведение снежных жилищ продлится четыре дня, которые поделят на два этапа: 12-13 февраля и 19-20 февраля. Все иглу строят на участке Обского моря в районе остановок «Чемской бор» или «ПКиО у моря Обского».

Домики, сделанные 12 февраля, будут включены в конкурсное соревнование. Среди номинаций предусмотрены призы за самое правильное, красивое, высокое и большое иглу. Жилища, построенные в следующие дни, будут возводиться вне конкурсной программы.

В фестивале могут принять участие не только бывалые «строители» ледяных жилищ, но и новички — специально для таких гостей на площадке фестиваля организовали тематический мастер-класс.

Также во время фестиваля можно сфотографироваться с хаски и оленями на тематических фотозонах.

О полной программе фестиваля журналисты Сиб.фм рассказывали здесь.

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Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 17

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 18

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 19

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 20

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 21

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 22

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 23

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 24

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 25

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Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 27

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 28

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 29

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 30

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 31

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 32

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 33

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Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 35

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 36

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Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 38

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 39

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 40

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 41

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 42

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 43

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 44

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 45

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 46

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 47

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 48

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 49

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 50

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 51

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 52

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 53

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 54

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 55

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 56

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 57

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 58

Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 59

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Фото «Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске 61

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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иглу
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