«Город эскимосов» построили на льду Оби в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

12 февраля в Новосибирске стартовал фестиваль иглу «Город эскимосов»-2022.

Возведение снежных жилищ продлится четыре дня, которые поделят на два этапа: 12-13 февраля и 19-20 февраля. Все иглу строят на участке Обского моря в районе остановок «Чемской бор» или «ПКиО у моря Обского».

Домики, сделанные 12 февраля, будут включены в конкурсное соревнование. Среди номинаций предусмотрены призы за самое правильное, красивое, высокое и большое иглу. Жилища, построенные в следующие дни, будут возводиться вне конкурсной программы.

В фестивале могут принять участие не только бывалые «строители» ледяных жилищ, но и новички — специально для таких гостей на площадке фестиваля организовали тематический мастер-класс.

Также во время фестиваля можно сфотографироваться с хаски и оленями на тематических фотозонах.

О полной программе фестиваля журналисты Сиб.фм рассказывали здесь.