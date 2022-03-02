Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске гендиректора стройфирмы подозревают в похищении 21 млн рублей

Фото В Новосибирске гендиректора стройфирмы подозревают в похищении 21 млн рублей
Фото В Новосибирске гендиректора стройфирмы подозревают в похищении 21 млн рублей

Фото Сиб.фм

Гендиректора стройфирмы «Агросервис» в Новосибирске посадили под домашний арест сроком на 2 месяца по подозрению в крупном мошенничестве.

В Новосибирске правоохранители задержали гендиректора строительной фирмы «Агросервис». Его подозревают в мошенничестве при строительстве социальных объектов на сумму более 21 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре УФСБ по Новосибирской области.

По данным службы безопасности, ПФК «Агросервис» в 2018 году работала над капитальным ремонтом и реставрацией подъезда многоквартирного здания в Железнодорожном районе. В результате под предлогом выполнения данных работ были похищены более 14 млн рублей. При этом ни ремонт, ни реставрация выполнены не были.

Также в период с 2019 по 2020 год компания занималась строительством детского сада в Кировском районе. Однако руководство организации завысило данные о стоимости работ в документации. Ущерб по данному факту составил более 7,5 млн рублей.

В результате данных действий было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Нарушение статьи наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Директору компании назначили наказание в виде домашнего ареста на 2 месяца.

Напомним, что в Новосибирске директора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 52 миллионов рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34479
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
30261
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
26952
Военная спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 1 марта
23235
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
21117
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
19180
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16678
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ