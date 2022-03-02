В Новосибирске осудили экс-полицейского за фальсификацию вещдоков и халатность

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В Новосибирской области суд приговорил экс-полицейского к исправительным работам и условному сроку за фальсификацию доказательств и халатность по делу о тяжком преступлении.

В Новосибирской области вынесли приговор экс-сотруднику полиции за фальсификацию вещдоков и халатность. По данным СУ СКР по региону, бывший правоохранитель вернул задержанному мужчине изъятый героин.

Следствие выяснило, что инцидент произошёл в декабре 2019 года. Старший участковый полиции знал об изъятии 0,06 грамма героина у задержанного, однако незаконно вернул ему изъятое вещество. После этого наркотики вновь поступили в незаконный оборот, а мужчину не привлекли к уголовной ответственности.

Кроме того, в начале 2020 года сотрудник полиции создал и приобщил к уголовному делу материалы, которые были схожи по признакам с незаконно выданными. Таким образом он сфальсифицировал доказательства.

Экс-полицейского признали виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), а также ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении»). Суд вынес приговор о 6 месяцах исправительных работ и 3 годах условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет.

Помимо этого, мужчину лишили звания майора полиции. Приговор в законную силу не вступил, осуждённый ещё имеет время на его обжалование.

Напомним, ранее в Новосибирской области дошло до суда дело в отношении экс-полицейского, который распылил газовый баллончик в задержанного и избил его.