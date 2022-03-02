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В Новосибирске сотрудников консульства Украины вывезут из страны

Фото В Новосибирске сотрудников консульства Украины вывезут из страны
Фото В Новосибирске сотрудников консульства Украины вывезут из страны

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сотрудников консульства Украины в Новосибирске эвакуируют из страны 2 марта.

Сегодня, 2 марта, сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из страны. Об этом рассказали сотрудники консульства в разговоре с агентством ТАСС.

«Нас двое работало – консул и я. Выезжаем вдвоём из Новосибирска», – сообщила одна из собеседниц агентства.

Также она отметила, что на данный момент маршрут и точное время эвакуации неизвестны. Согласно предварительным данным, отъезд должен состояться в среду, 2 марта.

Отметим, что консульство Украины отменило приём ещё 25 февраля, спустя сутки после объявления Владимира Путина о военной спецоперации. Рядом со зданием на улице Семьи Шамшиных, 30 работали полицейские. Также не работает и сайт представительства.

Напомним, что 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Украине, чтобы помочь жителям Донбасса. В своём экстренном обращении он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация территорий, а только демилитаризация и денацификация страны.

Кроме того, Сиб.фм каждый день ведёт текстовую онлайн-трансляцию военной операции и введения новых санкций против России. Согласно последним данным, между Россией и Украиной могут возобновиться переговоры сегодня вечером, 2 марта.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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