В Новосибирске владелица Suzuki застряла в снежной колее у дома в Октябрьском районе - sib.fm

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Жительница Новосибирска пожаловалась на неочищенную дорогу во дворах дома на улице Бориса Богаткова.

В среду, 2 марта, жительница Новосибирска Любовь Шафранова на автомобиле Suzuki SX4 застряла на дороге во дворах у собственного дома. По словам женщины, здесь находится проезд для пожарных машин, однако дорогу в последний раз чистили в начале зимы. Об этом она рассказала Сиб.фм.

Женщина рассказала, что застряла рядом с домом по адресу улица Бориса Богаткова, 226/1. По словам пострадавшей, за очистку снега здесь отвечает управляющая компания АО «МКС – Новосибирск».

«В 16:00 возвращалась с работы домой, но застряла у собственного дома. Наша управляющая компания не чистит дорогу, а это пожарный проезд. Я утонула в снегу. Буксир может повредить мне днище, поэтому нужна чистка дороги», – пожаловалась Любовь Шафранова.

Также Любовь уточняет, что ранее она писала жалобу на УК «МКС – Новосибирск». В конце января 2022 года государственная жилищная инспекция оштрафовала компанию на 125 тысяч рублей за неубранный снег (документ имеется в распоряжении Сиб.фм). После этого компания очистила проезды со стороны входов в подъезды, тротуары и дорожки на детских площадках.

Однако внеплановая проверка показала, что снег не был убран на внутриквартальном проезде для пожарных машин и самих жильцов. Именно здесь застряла Любовь Шафранова. Теперь к домам не может ни проехать машина, ни пройти другой человек. По словам пострадавшей, необходимо в срочном порядке очистить дорогу, так как буксировка автомобиля может повредить ему днище.

Напомним, ранее в Новосибирске 83-летний мужчина отправился на рыбалку на мотобуксировщике, однако застрял далеко от дороги. В результате пенсионер получил серьёзное обморожение, так как не мог идти из-за глубокого снега и состояния здоровья.