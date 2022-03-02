Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» - sib.fm

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Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International»

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International»
Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International»

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске владелица ювелирного салона и мама двоих детей Светлана Решетникова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Новосибирск International».

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 2

1 марта в Новосибирске состоялся финал городского конкурса красоты «Миссис Новосибирск International». Церемония награждения прошла на сцене концертного зала «Евразия».

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 3

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 4

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 5

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 6

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 7

Перед торжественным объявлением победительниц и вручением корон претендентки приняли участие в заключительном творческом конкурсе — последнем этапе «Миссис Новосибирск International».

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 8

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 9

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 10

В 2022 году главной «Миссис Новосибирск International» стала Светлана Решетникова — 41-летняя мама двух дочерей и счастливая жена. Светлана с детства увлекалась украшениями, и это стало её основной сферой деятельности — победительница владеет салоном украшений и аксессуаров.

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 11

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 12

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 13

Конкурс «Миссис Новосибирск International» ежегодно проводится с 2011 года. Как указывают организаторы на официальном сайте, главная цель мероприятия — «показать, что замужняя женщина и мать не перестаёт быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину».

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 14Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 15

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 16

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 17

Проект призван не только популяризировать семейные ценности и материнство, но и продемонстрировать многообразие культур многонациональной Новосибирской области, а также роль женщин в сохранении великого культурного наследия многих поколений.

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 18

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 19

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 20

Фото Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» 21

Напомним, в 2021 году во всероссийском конкурсе «Миссис Россия» победительницей стала мать троих детей из Кузбасса. В федеральном конкурсе, состоявшемся в Москве, участвовали 23 мамы со всей России: до финала каждая из девушек получила официальный титул в своём регионе.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жительнице Новосибирска, которая примет участие в финале конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». 21-летняя Яна Леонтьева учится в НГТУ и на конкурсе представит Новосибирскую область.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
Конкурс красоты
миссис
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