Владелица ювелирного салона выиграла конкурс красоты «Миссис Новосибирск International» - sib.fm

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске владелица ювелирного салона и мама двоих детей Светлана Решетникова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Новосибирск International».

1 марта в Новосибирске состоялся финал городского конкурса красоты «Миссис Новосибирск International». Церемония награждения прошла на сцене концертного зала «Евразия».

Перед торжественным объявлением победительниц и вручением корон претендентки приняли участие в заключительном творческом конкурсе — последнем этапе «Миссис Новосибирск International».

В 2022 году главной «Миссис Новосибирск International» стала Светлана Решетникова — 41-летняя мама двух дочерей и счастливая жена. Светлана с детства увлекалась украшениями, и это стало её основной сферой деятельности — победительница владеет салоном украшений и аксессуаров.

Конкурс «Миссис Новосибирск International» ежегодно проводится с 2011 года. Как указывают организаторы на официальном сайте, главная цель мероприятия — «показать, что замужняя женщина и мать не перестаёт быть социально активным членом общества и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину».

Проект призван не только популяризировать семейные ценности и материнство, но и продемонстрировать многообразие культур многонациональной Новосибирской области, а также роль женщин в сохранении великого культурного наследия многих поколений.

Напомним, в 2021 году во всероссийском конкурсе «Миссис Россия» победительницей стала мать троих детей из Кузбасса. В федеральном конкурсе, состоявшемся в Москве, участвовали 23 мамы со всей России: до финала каждая из девушек получила официальный титул в своём регионе.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жительнице Новосибирска, которая примет участие в финале конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». 21-летняя Яна Леонтьева учится в НГТУ и на конкурсе представит Новосибирскую область.