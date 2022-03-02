Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Президент Украины заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ночь на 2 марта сообщило РИА Новости.

Владимир Зеленский уточнил: для начала переговоров с Россией требуются «хотя бы намёки» на полное прекращение огня на территории Украины.

Ожидается, что второй тур российско-украинских переговоров пройдёт 2 марта. По данным РИА Новости, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об «очень мощных силах», которые хотят сорвать процесс, но допустил, что встреча президентов России и Украины может состояться.

Как ранее сообщал Сиб.фм, утром 2 марта стало известно об остановке продажи продукции Apple на территории РФ, а также ограничении работы сервисов компании, в том числе и Apple Pay.