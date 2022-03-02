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общество

Apple остановила продажу товаров и работу Apple Pay в России

Фото Apple остановила продажу товаров и работу Apple Pay в России
Фото Apple остановила продажу товаров и работу Apple Pay в России

Фото Сиб.фм, скриншот с сайта apple.com

Apple остановила продажу всех товаров на территории РФ, а также ограничила работу Apple Pay и других сервисов.

Компания Apple прекратила продажу своей продукции в России, а также ограничила работу Apple Pay и прочих сервисов. Заявление компании об этом появилось 1 марта.

«Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше недоступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан», — цитирует документ ТАСС.

На момент написания публикации на русскоязычной версии сайта Apple Store полностью недоступен.

Фото Apple остановила продажу товаров и работу Apple Pay в России 2

Ранее Сиб.фм сообщал о предстоящем повышении цен как на технику, так и на товары в аптечных сетях Новосибирска — это напрямую связано с антироссийскими санкциями.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
санкции
техника
Apple
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