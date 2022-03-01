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В новосибирских аптеках цены на лекарства вырастут на 20 %

Фото В новосибирских аптеках цены на лекарства вырастут на 20 %
Фото В новосибирских аптеках цены на лекарства вырастут на 20 %

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В аптеках Новосибирска ожидается рост цен на лекарства до 20 %.

В Новосибирске вслед за продуктами и техниками подорожают лекарства. Рост цен может составить 20 %. Об этом заявила руководитель аптечной сети Наталья Казаненко.

«Поставщики убрали порядка 20-30 % импортных препаратов в резерв из-за того, что продавать их по актуальным ценам невыгодно – следующая закупка будет стоить намного дороже», – заявила Наталья Казаненко.

Руководитель аптечной сети «Листик» рассказала, что новосибирские аптеки ожидают роста цен на лекарства на 15-20 %. Это связано с падением курса рубля и антироссийскими санкциями. После введения ряда санкций поставлять импортные препараты в Россию станет намного сложнее.

Как объяснила Казаненко в беседе с порталом ksonline.ru, пока дистрибьюторы сдерживают цены, однако это продлится недолго, передает АиФ-Новосибирск. Рост цен на лекарства неизбежен.

По прогнозу представителей аптечных сетей, нужно ждать роста цен на препараты в пределах 15-20 %. Это касается и жизненно необходимых лекарственных препаратов. Согласно российскому законодательству, максимально разрешенная наценка на такие лекарства составляет 25 %.

Ранее представители ассоциации «Руспродсоюз» предупредили о росте цен на продукты. В Новосибирске базовые продовольственные товары уже подорожали.

Сиб.фм писал, что в Новосибирске автодилеры остановили продажу машин. По прогнозам представителей отрасли, после возобновления продаж цены на автомобили значительно вырастут.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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