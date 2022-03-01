В Новосибирске 5 автосалонов остановили продажи автомобилей

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В Новосибирске часть автосалонов остановили продажи автомобилей на фоне событий на Украине.

Пять новосибирских автосалонов приостановили продажи машин из-за скачков курса валют на фоне событий на Украине.

Крупные автодилеры в Новосибирске остановили продажи машин из-за антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине. После введения санкций курс рубля резко упал по отношению к доллару и евро. Автосалоны решили остановить продажи и подождать, пока ситуация нормализуется. После возобновления продаж цены на машины, скорее всего, будут другими.

Автосалон KIA в Новосибирске остановил продажи на неизвестное время. Представители автодилера сообщают, что пока неизвестно, как будут происходить поставки автомобилей.

Дилерский центр Hyundai остановил продажи до 3 марта. В ближайший четверг станут известны новые цены на машины. До этого сообщалось, что компания остановила работу завода под Петербургом до 5 марта из-за проблем с комплектующими.

До 4 марта остановлены продажи и в салонах Chevrolet, Cadillac и Nissan в Новосибирске.

В обычном режиме работают салоны Mercedes-Benz, Jeep и группа «Фастар» с японскими и европейскими брендами, сообщает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что поставки автомобилей и комплектующих для их производства в Россию остановили бренды немецкой группы Volkswagen, американского концерна General Motors и британской компании Jaguar Land Rover.