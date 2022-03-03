Аналитик из Новосибирска назвал бессмысленной ипотеку на вторичном рынке из-за ситуации на Украине - sib.fm

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Аналитик из Новосибирска назвал бессмысленной ипотеку на вторичном рынке из-за ситуации на Украине

Фото Аналитик из Новосибирска назвал бессмысленной ипотеку на вторичном рынке из-за ситуации на Украине
Фото Аналитик из Новосибирска назвал бессмысленной ипотеку на вторичном рынке из-за ситуации на Украине

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев подсчитал, что ежемесячный платёж за двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров в сложившихся условиях составит 70 тысяч рублей.

В настоящее время ипотека на вторичном рынке проигрывает варианту с арендой жилья в Новосибирске. К такому выводу, проанализировав ситуацию на рынке недвижимости, пришёл независимый аналитик Сергей Николаев.

Эксперт взял за основу гипотетический ипотечный кредит в сумме на 5 миллионов рублей по ставке 16,5% на 20 лет на двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров.

В соответствии с графиком платежей вышло, что при стандартных условиях за 1 год заемщик погасит 35 тысяч рублей основного долга, а за 2-ой год 41 тысячу рублей, оплатив таким образом 0,7 квадратного метра.

Учитывая, что аренда двухкомнатной квартиры в Новосибирске стоит 25 тысяч рублей, а при росте на 40% будет обходиться в 35 тысяч, то разница между ипотекой и арендой за год составит 437 тысяч рублей.

«При нынешних ставках аренда в 12 раз выгоднее ипотеки, даже при условии роста цены на аренду на 40%», — отметил Николаев.

По его словам, оптимальным вариантом приобретения жилья остаётся льготная ипотека на новостройки в сданном доме от застройщика. Эксперт подчеркнул, что любая ипотека с государственной поддержкой станет адресной, поскольку в противном случае цены на новостройки существенно вырастут. При этом ипотека при покупке готовых квартир будет иметь смысл при первоначальном взносе свыше 70%, как доплата при улучшении жилищных условий, резюмировал специалист.

Напомним, ранее в Новосибирске резко подорожало жильё в новостройках на фоне ситуации на Украине.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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