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Губернатор Травников поздравил жителей Новосибирска с 1 мая

Фото Губернатор Травников поздравил жителей Новосибирска с 1 мая
Фото Губернатор Травников поздравил жителей Новосибирска с 1 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор региона Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днём весны и труда.

Утром 1 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей города с Праздником Весны и Труда. Обращение к новосибирцам глава региона опубликовал на своей странице ВКонтакте.

В своём поздравлении Андрей Травников отметил, что Первомай продолжает олицетворять солидарность трудящихся и объединять «всех, кто любит свою страну, старается сделать ее изобильной и благополучной».

«Первомайские праздники приходят вместе с теплыми солнечными днями и яркими красками природы. Это время пробуждения природы, время обновления, начала нового трудового сезона», —

написал губернатор Новосибирской области.

Также в публикации Андрей Травников отметил, что регион всегда гордился достижениями в сельском хозяйстве и промышленности, а также успехами в науке, образовании и культуре.

«Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями и близкими. Мира, добра и благополучия!», — пожелал новосибирцам глава региона.

Поздравление для жителей города опубликовал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В своём обращении он подчеркнул, что развитие города стало возможным благодаря упорному труду его жителей.

Напомним, 29 апреля стало известно о новых поправках в законодательство Новосибирской области. В соответствии с ними губернатор региона может избираться более чем на два срока подряд.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
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