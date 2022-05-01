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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил работающих с 1 мая

Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил работающих с 1 мая
Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил работающих с 1 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Анатолий Локоть поздравил трудящихся жителей Новосибирска с Днём весны и труда, а также рассказал, что для него значит 1 мая.

"Дорогие новосибирцы! Уважаемые трудящиеся и ветераны труда! Примите самые тёплые поздравления с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!" – обратился мэр столицы Сибири к трудящимся.

Обращение Анатолия Локтя появилось на сайте мэрии Новосибирска. Градоначальник считает, что как бы не менялись времена, ценность человеческого труда никогда не пропадёт.

"Этот весенний праздник объединяет всех работающих граждан, всех, кто любит своё дело и усердно трудится на благо своего города и всей страны",

– пишет Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска отметил, что развитие города стало возможным благодаря упорному труду жителей столицы Сибири. Именно благодаря солидарности трудящихся появляются новые микрорайоны и расширяется инфраструктура.

Напомним, неделю назад Анатолий Локоть лично принял участие в субботнике: удалось расчистить русло реки Каменка.

Также читайте на сайте Сиб.фм материал о том, почему праздник 1 мая с годами теряет актуальность.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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