"Мир, труд, май": как эволюционировал в Новосибирске Первомай за 100 лет

Коллаж из архивных фото Сиб.фм

1 мая – праздник с богатой историей: в 70-х годах прошлого века в Новосибирске на демонстрацию выходили почти все трудящиеся. После 2015 года День весны и труда начали праздновать по-новому, но традиции оборвала эпидемия коронавируса.

Это редкие архивные кадры 1970-го года: семья Нестеровых поделилась архивными снимками с майской демонстрации сотрудников Новосибирского завода конденсаторов в прошлом году.

На демонстрации новосибирцы выходили 1 мая, начиная с 1917 года. Однако с размахом Первомай начинают отмечать в 1972 году, когда в календаре появился «День международной солидарности трудящихся – Первое Мая». В этот период в первый майский день начинают проводиться масштабные парады. Шествия с политическими лозунгами проходят даже в небольших населённых пунктах.

1 мая всегда оставался выходным днём, но функцию солидарности трудящихся праздник начинает терять уже в 90-е годы. Вплоть до середины 2000-х в этот день по Новосибирску традиционно проходили колонной коммунисты, для которых значимость даты актуальна и сегодня.

Новую жизнь в советский праздник вдохнул известный художник Артём Лоскутов. С 2004 года он начинает проводить свою "Монстрацию". Суть заключается в следующем: молодые люди пишут на плакатах бессмысленные лозунги и выходят с ними на центральную улицу. Сначала мероприятие проходит в узком кругу друзей любителя абстракции, но уже после 2010 года захватывает умы почти всей "прогрессивно мыслящей" молодёжи Новосибирска.

Каждый год организатор "Монстрации" проходит долгую процедуру согласования шествия – его запрещают, заменяют другими мероприятиями. Таблички молодых людей становятся всё более политизированными.

Самое массовое шествие, разрешённое городскими властями, было зафиксировано в столице Сибири в 2018 году. К этому времени мероприятие начинает приобретать и политический окрас. Традиционно после "Монстрации" появляются задержанные, которых доставляют в Центральный отдел полиции.

"В отношении к Монстрации произошёл резкий перелом. Никаких плюсов от её запрещения Локоть бы не получил — ядерному электорату КПРФ всё равно, что будет с шествием, а вот колеблющиеся могли бы быть напуганы запретом", — рассказывал в 2018 году эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

"Монстрации" впервые за 16 лет не было в 2020-м: коронавирус отменял многие массовые мероприятия, и шествие молодёжи не стало исключением. Впрочем, с этого момента шествие молодёжи переезжает нам просторы интернета.

Молодые люди выставляют свои плакаты в социальных сетях. Новое время диктует моду на высмеиванием ограничительных мер и удалёнки. В таком формате Первомай проходил два последних года.

В 2022 году 1 мая стало обычным выходным днём: новосибирцы предпочитают праздник с богатой историей солидарности трудящихся проводить на дачах, и погода этому благоволит.