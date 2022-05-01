Регоператор "Экология-Новосибирск" направил на уборку частного сектора "ЗИЛы"

Фото из жалоб новосибирцев на вывоз мусора

Водители мусоровозов "ЭкоТран-Н" продолжают забастовку – они рассказали, что уже коллеги попросили их прекратить бойкот и выйти на маршруты. Пока же "Экология-Новосибирск" нашла для работы в частном секторе "ЗИЛы".

Забастовка водителей мусоровозов "ЭкоТранс-Н" продолжается уже более 11 дней. Сиб.фм уже рассказывал, какие районы в Новосибирске особенно страдают от захламления мусором. Без вывоза бытовых отходов остаётся и частный сектор. Один из бастующих водителей рассказал, как это происходит.

"Те мужики с левобережного отделения "ЭкоТранс-Н" звонят и говорят: ребята, либо вы выходите, либо мы бросаем всё. Они пытаются вывезти наши маршруты, но не вывозят, – поделился мусоровоз Артём.

– Там такой беспредел сейчас творится. На частный сектор нашли "ЗИЛы" 88 года и "КаМАЗы", которые вот-вот развалятся".

Водители мусоровозов рассказывают, что начальство им в последний раз предложило 9 грузовиков вместо 80, поэтому забастовку сотрудники "ЭкоТранс-Н" продолжили.

Напомним, буквально вчера "Экология-Новосибирск" заявила, что жители некоторых территорий получат перерасчёт из-за проблем с вывозом мусора.