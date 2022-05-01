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Виновника смертельного столкновения «Тойоты» со столбом задержали в Новосибирске

Фото Виновника смертельного столкновения «Тойоты» со столбом задержали в Новосибирске
Фото Виновника смертельного столкновения «Тойоты» со столбом задержали в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Новосибирской области

В Новосибирске задержали водителя «Тойоты Вероссы», который после столкновения с фонарным столбом бросил машину с умирающим пассажиром внутри.

1 мая в Новосибирске задержали водителя Toyota Verossa, который ночью 30 апреля врезался в фонарный столб на улице Октябрьского района. После столкновения он покинул машину и скрылся с места аварии, оставив внутри салона пострадавшего пассажира. Как сообщал Сиб.фм, пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, политравмой, пневмотораксом и тупой травмой живота, но в больнице 33-летний мужчина скончался.

1 мая полицейские разыскали и задержали водителя: им оказался 32-летний житель Октябрьского района. Мужчина рассказал полицейским, что находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, так как до этого вместе с другом отмечал свой день рождения. В дороге он не справился с управлением и врезался в столб, после чего испугался и скрылся с места ДТП. Результаты медосвидетельствования показали 0, 770 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения». Наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается, также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вечером 30 апреля в Кировском районе водитель «Мазды» сбил 13-летнюю девочку, которой понадобилась госпитализация, и скрылся с места происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал о ещё одной аварии в Кировском районе: там после столкновения двух автомобилей 15-летнюю школьницу увезли в реанимацию.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
авария, дтп
погиб пассажир
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