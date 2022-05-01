Водитель иномарки сбил в Новосибирске 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Фото ГИБДД Новосибирска

ДТП в Кировском районе Новосибирска произошло 30 апреля в 21.40: водитель Мазды сбил девочку-подростка и скрылся с места происшествия.

Очевидцы заметили универсал белого цвета, похожий на "Мазду Фамилия", на улице Зорге около 21.40. После этого 13-летняя девочка упала на проезжую часть, и ей понадобилась помощь медиков.

"Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода,

– рассказали в ГИБДД Новосибирска. — В результате ДТП пострадала девочка 2009 года рождения, которая с различными травмами была доставлена в лечебное учреждение".

Ребёнок переходил проезжую часть не по правилам, но теперь ему грозит ответственность за оставление места ДТП – до 15 суток ареста.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении водителя, автоинспекторы просят позвонить и передать информацию по телефонам 232-23-21, 232-23-51.

Напомним, дорожным полицейским понадобились сутки, чтобы вычислить водителя, сбившего насмерть пешехода в Барабинском районе.