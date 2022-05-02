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Блогер из Москвы заявил об избиении в Новосибирске

Фото Блогер из Москвы заявил об избиении в Новосибирске
Фото Блогер из Москвы заявил об избиении в Новосибирске

Фото и видео из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Приехавший и Москвы блогер Максим Безбородов рассказал о нападении на него Новосибирске.

Блогер Максим Безбородов заявил об избиении и ограблении в Новосибирске. По словам молодого человека, момент нападения попал на видео. Кадры размещены в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

"Я прилетел из Москвы. Выложил пару историй, где сказал, что Новосибирск скучный город, и здесь нет нормальных блогеров. В итоге во время прямого эфира в соцсетях произошло нападение", — рассказал парень.

По словам блогера, обидчик сначала писал ему в чат, а затем напал во время прямого эфира.

Поводом для нападения, как отметил Безбородов, стали не только его слова, но и внешний вид.

"Он впоследствии ударил и забрал кошелёк. Момент попал не только на трансляцию, прохожие тоже успели заснять произошедшее", — добавил московский блогер.

Среди подписчиков паблика инцидент не вызвал сочувствия. Напротив, многие обвинили блогера в постановочном нападении и стремлении прославиться.

"У нас так не бьют", "Ну так наиграно упал, смешно", "Какая голимая попытка пиара", — написали пользователи.

Напомним, ранее в Сети появилось фото молодого человека, который на "Жигулях" заехал в парк Монумента Славы в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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