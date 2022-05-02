В Новосибирске на Центральном пляже нашли кость и 18-летнюю бутылку

Фото из паблика "Ненаучный городок"

Крупную кость и пластиковую бутылку 2004 года нашли волонтёры при уборке Центрального пляжа в Новосибирске.

Жители Новосибирска провели уборку пляжа "Центральный" в Советском районе города. Среди мусора была обнаружена крупная кость и пластиковая бутылка, которая не разложилось с 2004 года. Об этом сообщается в паблике "Ненаучный городок" в соцсети "ВКонтакте".

«Если за обустроенной частью Центрального пляжа ещё следят, то остальное пространство зарастает банками, пакетами от сосисок и брошенными мангалами. Судя по бутылке 2004 года, мы тут были первые почти за 20 лет!», — рассказал организатор уборки Андрей Сивенок.

Всего в очистке пляжа приняли участи 22 человека. За несколько часов работы активисты собрали более 30 мешков с мусором — это в основном стекло и пластик. На свалку пакеты должны вывезти муниципальные службы.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска 30 апреля открыли пляжный сезон. Лед с Обского моря еще не сошел, но горожане уже готовы загорать. Жительницы Новосибирска, загорающие и плавающие в бикини посреди льда, попали на фото.

Напомним, 1 мая, в День труда на территории Новосибирского зоопарка прошли субботники, во время которых неравнодушные горожане успели привести в порядок основную часть земли.

Кроме того, во время субботника 24 апреля 2021 года в пойме реки Каменки была обнаружена граната.