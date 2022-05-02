Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске на Центральном пляже нашли кость и 18-летнюю бутылку

Фото В Новосибирске на Центральном пляже нашли кость и 18-летнюю бутылку
Фото В Новосибирске на Центральном пляже нашли кость и 18-летнюю бутылку

Фото из паблика "Ненаучный городок"

Крупную кость и пластиковую бутылку 2004 года нашли волонтёры при уборке Центрального пляжа в Новосибирске.

Жители Новосибирска провели уборку пляжа "Центральный" в Советском районе города. Среди мусора была обнаружена крупная кость и пластиковая бутылка, которая не разложилось с 2004 года. Об этом сообщается в паблике "Ненаучный городок" в соцсети "ВКонтакте".

«Если за обустроенной частью Центрального пляжа ещё следят, то остальное пространство зарастает банками, пакетами от сосисок и брошенными мангалами. Судя по бутылке 2004 года, мы тут были первые почти за 20 лет!», — рассказал организатор уборки Андрей Сивенок.

Всего в очистке пляжа приняли участи 22 человека. За несколько часов работы активисты собрали более 30 мешков с мусором — это в основном стекло и пластик. На свалку пакеты должны вывезти муниципальные службы.

Фото В Новосибирске на Центральном пляже нашли кость и 18-летнюю бутылку 2

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска 30 апреля открыли пляжный сезон. Лед с Обского моря еще не сошел, но горожане уже готовы загорать. Жительницы Новосибирска, загорающие и плавающие в бикини посреди льда, попали на фото.

Напомним, 1 мая, в День труда на территории Новосибирского зоопарка прошли субботники, во время которых неравнодушные горожане успели привести в порядок основную часть земли.

Кроме того, во время субботника 24 апреля 2021 года в пойме реки Каменки была обнаружена граната.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27390
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
25821
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24705
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
24036
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23435
Праздник Весны и Труда 1 Мая: новые красивые открытки и поздравления в стихах с Первомаем-2022
21961
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
19248
Не прикасайтесь руками: что делать, если укусил клещ, а до больницы далеко – 3 совета от бывалого туриста