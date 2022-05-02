В Новосибирске нашли труп мужчины в лесополосе

Фото Владислава Пирогова / «МК в Красноярске»
В лесополосе в Первомайском районе Новосибирска найден труп мужчины, сообщил Сиб.фм 2 мая источник в правоохранительных органах.
В Новосибирске вновь найден труп мужчины. Тело обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района, сообщил Сиб.фм 2 мая источник в правоохранительных органах.
По факту обнаружения проводится проверка, личность погибшего, а также дата, причина и обстоятельства его смерти устанавливаются.
Напомним, ранее труп мужчины в Новосибирске нашли в Кировском районе. Умершим оказался 69-летний местный житель. До этого мужское тело находили под мостом на пляже «Бугринская роща».
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