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Труп неизвестного обнаружили на пляже под Бугринским мостом в Новосибирске

Фото Труп неизвестного обнаружили на пляже под Бугринским мостом в Новосибирске
Фото Труп неизвестного обнаружили на пляже под Бугринским мостом в Новосибирске

Фото Telegram-канал «Инцидент Новосибирск»

Ещё один труп обнаружили в Новосибирске, на этот раз – у кромки воды рядом с Бугринским мостом.

Вечером в воскресенье, 24 октября, в Новосибирске обнаружили труп человека. Тело неизвестного находилось на пляже «Бугринская роща» прямо под мостом. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Очевидцы также прикрепили к посту видеозапись с пляжа. Сообщается, что на месте работали сотрудники полиции. Также на видео находится машина скорой помощи. Тело неизвестного находится практически у кромки воды.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что информация по данному происшествию уточняется. На данный момент неизвестны ни личность погибшего, ни причина смерти.

Отметим, что в Новосибирске за минувшую неделю произошло несколько аналогичных случаев. На прошлой неделе на стройплощадке ЛДС работники нашли труп неизвестного мужчины, на вид которому было примерно 35-40 лет.

Спустя несколько дней, 24 октября, на новой ледовой арене очевидцы рассказали о втором трупе. Известно, что погибшим был мужчина, следователи сообщали, что на его теле не было признаков насильственной смерти, однако очевидцы рассказывали о побоях.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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