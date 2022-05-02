В Новосибирске полиция начала проверку избиения московского блогера

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Блогер из Москвы Максим Безбородов заявил об избиении в Новосибирске из-за внешнего вида.

В Новосибирске полиция начала проверку по факту появления в социальных сетях видео с нападением на московского блогера Максима Безбородова. Ролик, в котором молодой человек сообщает об избиении, был размещён в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" 2 мая.

"По факту конфликта в Центральном районе Новосибирска, видео которого опубликовано в некоторых СМИ и социальных сетях, сообщаем, что факт зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками проводится проверка. Ранее гражданин в полицию по данному факту не обращался", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как ранее писал Сиб.фм, в одном из прямых эфиров молодой человек, с его же слов, назвал Новосибирск скучным городом. После этого он столкнулся с агрессией в сообщениях в соцсети. Затем на него напал неизвестный, который нанёс несколько ударов и отнял кошелёк.

Инцидент попал на видео.

Между тем, новосибирцы сочли видео с избиением московского блогера инсценировкой и желанием парня получить порцию популярности.

У нас так не бьют", "Ну так наиграно упал, смешно", "Какая голимая попытка пиара", — написали пользователи.

Напомним, ранее в Сети появилось фото молодого человека, который на "Жигулях" заехал в парк Монумента Славы в Новосибирске.