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Антикризисные наборы яиц по 8 штук начали продавать под Новосибирском

Фото Антикризисные наборы яиц по 8 штук начали продавать под Новосибирском
Фото Антикризисные наборы яиц по 8 штук начали продавать под Новосибирском

Густаво Зырянов / Сиб.фм; читатели Сиб.фм

Под Новосибирском уже продаются упаковки с восемью яйцами.

В новосибирских магазинах появились яйца в упаковках по восемь штук. Фотографиями новой фасовки яиц с Сиб.фм поделились читатели.

«В Новосибирском районе яйца продают уже по 8 штук. Видимо, антикризисная порция», — рассказала читательница.

Фото Антикризисные наборы яиц по 8 штук начали продавать под Новосибирском 2

На прилавках магазинов в Новосибирском районе 3 мая появились упаковки по 8 яиц. Многие расценили это как способ скрыть подорожание – ранее при сохранении прежней цены были замечены также уменьшения упаковок молочной продукции, напитков и ряда других товаров. Однако на яйца цены выдерживают на одном уровне, пропорционально уменьшая стоимость 8 яиц.

Фото Антикризисные наборы яиц по 8 штук начали продавать под Новосибирском 3

Привычная упаковка с 10 яйцами стоит 90 рублей, а за 8 штук придется отдать 72 рубля. Новшество ввели сами продавцы магазинов – они самостоятельно переупаковывают яйца, выкладывая из упаковки производителя по 2 штуки.

По данным Росстата, в 2022 году куриные яйца стали самым быстро дорожающим продуктом.

Ранее в Госдуме рассказали, когда в России введут 4-дневную рабочую неделю. Сиб.фм писал, что это вопрос недалеко будущего.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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