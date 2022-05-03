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общество

В Госдуме рассказали, когда в России введут 4-дневную рабочую неделю

Фото В Госдуме рассказали, когда в России введут 4-дневную рабочую неделю
Фото В Госдуме рассказали, когда в России введут 4-дневную рабочую неделю

Фото pixabey

Четырехдневную рабочую неделю в России ведут в обозримом будущем.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе – вопрос недалекого будущего

«Вопрос перехода от пяти к четырем рабочим дням – дело недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате. Тем более в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь – поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна», — сказал Нилов.

Некоторые сферы бизнеса от такого перехода могут потерять существенную долю прибыли. Парламентарий отметил, что рынок должен сам прийти к оптимизации, где это возможно, а искусственные навязывания только навредят, сообщает РИА Новости.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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