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МВД ищет вандалов, сорвавших Знамя Победы в Советском районе Новосибирска

Фото МВД ищет вандалов, сорвавших Знамя Победы в Советском районе Новосибирска
Фото МВД ищет вандалов, сорвавших Знамя Победы в Советском районе Новосибирска

Густаво Зырянов / Сиб.фм

МВД начало проверку после того, как неизвестные вандалы сорвали Знамя Победы в Новосибирске.

В Новосибирске полиция ищет вандалов, сорвавших и растоптавших Знамя Победы Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские ищут вандалов, сорвавших со столбов знамена, установленные ко Дню Победы, в Советском районе Новосибирска. Инцидент произошел сегодня утром. Неустановленные преступники сорвали знамена, разломали флагштоки и разбросали их вокруг. Депутат Антон Бурмистров написал заявление в полицию.

«Сотрудниками полиции проводится проверка. Осуществлен выезд полицейских на место происшествия. Организован комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению противоправных деяний», – заявили в МВД.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске сторонники украинских нацистов прокололи колеса на автомобиле с буквой Z и разрисовали его желтой краской. Тем временем в российских городах продолжают появляться изображения отважной украинской бабушки, которая вышла к боевикам со Знаменем Победы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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