В Новосибирске сорвали и спрятали в деревьях Знамёна Победы

Скриншот с сайта фракции КПРФ в Новосибирске

На одной из улиц Новосибирска неизвестные сорвали Знамёна Победы, которыми украсили здания перед праздником 9 мая.

3 мая в Советском районе Новосибирска неизвестные сорвали Знамёна Победы, которые депутаты КПРФ разместили на улице Приморской в преддверии празднования 9 мая. Как сообщили на сайте новосибирской фракции КПРФ, депутат Антон Бурмистров написал заявление в полицию.

По приведённым словам очевидцев, характер повреждений флагов говорит о том, что для их срыва применили физическую силу. Также некоторые из знамён спрятали в ветвях соседнего дерева.

Новосибирцев, которые видели, как произошёл инцидент, просят направить известную им информацию на электронную почту obges48@mail.ru с гарантией анонимности.

«Мы купили флаги за свой счёт, согласовали свои действия с местной администрацией, сделали крепежи, ведь долгое время на ОбьГЭСе флаги на столбы не вешали, и где-то крепления уже были в плохом состоянии. Всё украсили за пару дней, и тут такое», —

прокомментировал произошедшее Антон Бурмистров.

Он отметил, что походая ситуация произошла и год назад: кто-то сорвал Знамёна Победы, которые местные жители разместили на подъездах.

«До 9 мая мы, конечно же, постараемся всё восстановить. Я очень надеюсь, что это было сделано из хулиганских побуждений и глупости, а не из каких-то антикоммунистических настроений. Ведь это не флаг СССР, а Знамя Победы — официальный символ Великого подвига», — дополнил депутат Антон Бурмистров.

Напомним, в феврале из фракции КПРФ исключили депутата Алексея Михайлова, так как он одобрил строительство жилмассива в Первомайском районе.