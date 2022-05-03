Под Новосибирском задержали застрявшего в яме на угнанных «Жигулях» мужчину

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24-летний житель Новосибирской области в состоянии алкогольного опьянения угнал открытые «Жигули» и забуксовал в яме на просёлочной дороге.

2 мая сотрудники ГИБДД по Новосибирской области задержали подозреваемого в угоне бордовых «Жигулей» от дома № 140 на проспекте Дзержинского. Им оказался 24-летний житель села Каменка.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, утром 30 апреля подозреваемый заметил на улице открытые «Жигули» и решил угнать машину, после чего попытался доехать на ней до дома. После того как владелец сообщил о пропаже автомобиля, сотрудники ДПС обнаружили его в посёлке Восход. Недалеко от «Жигулей» находился и угонщик, у которого также зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

Известно, что когда 24-летний подозреваемый выехал на угнанной машине на просёлочную дорогу, он попал в яму, забуксовал и не смог выехать из неё самостоятельно.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а также помещён в спецприёмник за управление транспортом под воздействием алкоголя. Сообщается, что 24-летний угонщик уже привлекался к ответственности ранее за аналогичное преступление и кражу.

Как писал Сиб.фм 1 мая, один из жителей Новосибирска заехал на территорию памятника Монумент Славы на «Жигулях», сделал фото и опубликовал его в соцсетях.