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Под Новосибирском задержали застрявшего в яме на угнанных «Жигулях» мужчину

Фото Под Новосибирском задержали застрявшего в яме на угнанных «Жигулях» мужчину
Фото Под Новосибирском задержали застрявшего в яме на угнанных «Жигулях» мужчину

Фото с сайта pixabay.com, носит иллюстративный характер

24-летний житель Новосибирской области в состоянии алкогольного опьянения угнал открытые «Жигули» и забуксовал в яме на просёлочной дороге.

2 мая сотрудники ГИБДД по Новосибирской области задержали подозреваемого в угоне бордовых «Жигулей» от дома № 140 на проспекте Дзержинского. Им оказался 24-летний житель села Каменка.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, утром 30 апреля подозреваемый заметил на улице открытые «Жигули» и решил угнать машину, после чего попытался доехать на ней до дома. После того как владелец сообщил о пропаже автомобиля, сотрудники ДПС обнаружили его в посёлке Восход. Недалеко от «Жигулей» находился и угонщик, у которого также зафиксировали признаки алкогольного опьянения.

Известно, что когда 24-летний подозреваемый выехал на угнанной машине на просёлочную дорогу, он попал в яму, забуксовал и не смог выехать из неё самостоятельно.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а также помещён в спецприёмник за управление транспортом под воздействием алкоголя. Сообщается, что 24-летний угонщик уже привлекался к ответственности ранее за аналогичное преступление и кражу.

Как писал Сиб.фм 1 мая, один из жителей Новосибирска заехал на территорию памятника Монумент Славы на «Жигулях», сделал фото и опубликовал его в соцсетях.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
угон
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