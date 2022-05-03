В Бердске на тротуаре умерла пенсионерка

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пожилая женщина скончалась посреди тротуара в Бердске, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина в возрасте внезапно умерла посреди тротуара на Красноармейской улице в Бердске, сообщили в понедельник, 2 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам очевидцев, пенсионерка шла со стороны улицы Рогачёва и упала. Прибывшие на место медики застали её без признаков жизни. Полиция начала по факту смерти женщины проверку.

Напомним, в Новосибирске идёт проверка по факту смерти 14-летнего подростка, отравившегося парами неизвестного вещества. Школьник скончался во дворе дома, будучи в компании с ещё двумя несовершеннолетними.