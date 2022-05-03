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В Бердске на тротуаре умерла пенсионерка

Фото В Бердске на тротуаре умерла пенсионерка
Фото В Бердске на тротуаре умерла пенсионерка

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пожилая женщина скончалась посреди тротуара в Бердске, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина в возрасте внезапно умерла посреди тротуара на Красноармейской улице в Бердске, сообщили в понедельник, 2 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам очевидцев, пенсионерка шла со стороны улицы Рогачёва и упала. Прибывшие на место медики застали её без признаков жизни. Полиция начала по факту смерти женщины проверку.

Напомним, в Новосибирске идёт проверка по факту смерти 14-летнего подростка, отравившегося парами неизвестного вещества. Школьник скончался во дворе дома, будучи в компании с ещё двумя несовершеннолетними.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Бердск
Новосибирская область
МВД
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