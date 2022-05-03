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В Новосибирске перекрыли дороги к кладбищам в Родительский день 3 мая

Фото В Новосибирске перекрыли дороги к кладбищам в Родительский день 3 мая
Фото В Новосибирске перекрыли дороги к кладбищам в Родительский день 3 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

К новосибирским кладбищам нельзя будет проехать на личном транспорте в Радоницу 3 мая.

3 мая, в Родительский день, проезд к кладбищам в Новосибирске будет закрыт для водителей на личном транспорте. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, движение личного транспорта будет ограничено на территориях кладбищ, а также подъездах к ним.

В муниципалитете уточнили, что эти ограничения не распространятся на общественный и специализированный транспорт, машины коммунальных служб и ритуальных компаний.

Передвижение для личного транспорта будет перекрыто 3 мая с 9 до 19 часов:

  • на территории общественного кладбища «Заельцовское» по Мочищенскому шоссе, 5;
  • на территории общественного кладбища «Гусинобродское» по Гусинобродскому шоссе, 80;
  • на территории общественного кладбища «Клещихинское» по ул. Хилокской, 11а;
  • по проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на ул. Малыгина.

Также в мэрии сообщили о запуске бесплатного общественного транспорта на территории трёх кладбищ Новосибирска в Радоницу: «Гусинобродском», «Заельцовском» и «Клещихинском». Пассажирские «Газели» выйдут на линию с 8 до 17 часов.

Кроме того, по маршрутам, пролегающим около городских кладбищ, продолжат ходить в штатном режиме городские троллейбусы и автобусы.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Родительский день на территориях кладбищ, а также рядом с городскими храмами будут дежурить сотрудники полиции и медицинские работники.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
транспорт
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