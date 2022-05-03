В Новосибирске загрязнённость воздуха достигла 7 баллов утром 3 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот из сервиса AirVoice

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске поднялся до критического порога 7 баллов 3 мая.

Утром 3 мая уровень загрязнения воздуха достиг значения в 7 единиц по 10-балльной шкале: воздух, оцениваемый значение 1, считается чистым, а 10 баллов указывают на предельно высокую концентрацию вредных веществ в атмосфере. В соответствии с индексом качества воздуха сервиса AirVoice порог в 7 баллов считается критическим.

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — указано в системе.

Высокую загрязнённость атмосферы новосибирцы могли почувствовать уже 2 мая: в этот день в городе появился смог, а уровень загрязнения воздуха оценивался в 6 баллов из 10.

До порога в 7 баллов степень загрязнённости поднималась меньше недели назад, 28 апреля.