Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области браконьера обязали к выплате 400 тысяч за убийство лося

Фото В Новосибирской области браконьера обязали к выплате 400 тысяч за убийство лося
Фото В Новосибирской области браконьера обязали к выплате 400 тысяч за убийство лося

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области браконьера обязали выплатить 400 тысяч компенсации материального вреда после убийства лося.

В 2022 году в силу вступили восемь приговоров по фактам незаконной охоты на копытных в Новосибирской области. Их перечень опубликовало региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Один из браконьеров, убивший лося в Сузунском районе, получил наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей. Также суд обязал его к выплате 400 тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда — сумма будет направлена в пользу Минприроды. Кроме того, охотничье ружьё и транспорт браконьера были конфискованы в доход государства.

Как уточняет издание «BFM-Новосибирск», лось внесён в список охотничьих ресурсов Новосибирской области, в связи с чем существует лимит на его добычу. До 1 августа 2022 года он составляет 449 особей. Охота на этих животных считается одной из самых дорогостоящих — стоимость лицензии на отстрел в среднем равна 70 тысячам рублей.

Остальные семь фактов браконьерства, о которых сообщили в региональном Минприроды — охота на косуль в Краснозёрском, Здвинском, Чулымском, Доволенском районах. Максимальная сумма компенсации материального вреда составила 240 тысяч рублей.

Как писал Сиб.фм ранее, в начале апреля в Ордынском районе задержали браконьера, который застрелил беременную лосиху — убитое животное носило двоих лосят.

Напомним, в октябре 2021 года в Новосибирской области задержали группу браконьеров, которые убили пять особей сибирской косули, четыре из которых оказались самками. Предварительная оценка суммы ущерба составила больше миллиона рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

1

Теги

браконьерство
Новосибирская область
браконьеры
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

35860
Радоница-2022: что обязательно нужно сделать верующим в Родительский день 3 мая
26759
«Ураза Байрам!»: новые красивые открытки и поздравления в стихах к окончанию Рамадана-2022
26292
В Новосибирской области полиция начала розыск пропавшей 14-летней школьницы
24403
64-й день спецоперации: у ВСУ истерика, российская армия продолжает уничтожение складов с иностранным оружием, Польша хочет захватить запад Украины
23538
Новое пособие на детей и неприкосновенность соцвыплат: главные изменения в России с 1 мая
17014
«Уничтожено до 170 националистов»: последние данные о ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине к вечеру 2 мая
15186
Родительский день 2022: как правильно поминать усопших на Радоницу и нужно ли идти на кладбище