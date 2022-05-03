В Новосибирской области браконьера обязали к выплате 400 тысяч за убийство лося

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В Новосибирской области браконьера обязали выплатить 400 тысяч компенсации материального вреда после убийства лося.
В 2022 году в силу вступили восемь приговоров по фактам незаконной охоты на копытных в Новосибирской области. Их перечень опубликовало региональное министерство природных ресурсов и экологии.
Один из браконьеров, убивший лося в Сузунском районе, получил наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей. Также суд обязал его к выплате 400 тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда — сумма будет направлена в пользу Минприроды. Кроме того, охотничье ружьё и транспорт браконьера были конфискованы в доход государства.
Как уточняет издание «BFM-Новосибирск», лось внесён в список охотничьих ресурсов Новосибирской области, в связи с чем существует лимит на его добычу. До 1 августа 2022 года он составляет 449 особей. Охота на этих животных считается одной из самых дорогостоящих — стоимость лицензии на отстрел в среднем равна 70 тысячам рублей.
Остальные семь фактов браконьерства, о которых сообщили в региональном Минприроды — охота на косуль в Краснозёрском, Здвинском, Чулымском, Доволенском районах. Максимальная сумма компенсации материального вреда составила 240 тысяч рублей.
Как писал Сиб.фм ранее, в начале апреля в Ордынском районе задержали браконьера, который застрелил беременную лосиху — убитое животное носило двоих лосят.
Напомним, в октябре 2021 года в Новосибирской области задержали группу браконьеров, которые убили пять особей сибирской косули, четыре из которых оказались самками. Предварительная оценка суммы ущерба составила больше миллиона рублей.
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