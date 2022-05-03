Жителей Новосибирска терроризируют стаи безнадзорных собак

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Стаи бродячих собак терроризируют жителей Кировского района Новосибирска. Горожане обвиняют в нападениях сердобольных зоозащитников.

Дикие стаи собак уже год нападают на жителей Кировского района Новосибирска. Виноваты в этом могут быть зоозащитники. Они регулярно скармливают хищникам помои и носят им лежанки.

3 мая жительница Кировского района Новосибирска рассказала о стае бродячих собак, которые терроризируют прохожих. Животные нападают на взрослых и детей, портят вещи и наносят людям раны. По словам местной жительницы, хищники обитают на границе жилмассивов «Акварельный», «Просторный» и «Матрешкин двор». При этом они живут там уже больше года.

«Бездомные животные появились здесь неслучайно, для них на муниципальной земле организован незаконный приют, обеспечивается достаточная кормовая база. Несколько граждан, именующих себя «зоозащитниками», осуществляют «патронаж» животных, который заключается в бездумном разбрасывании помоев на прилегающей к жилмассивам территории, стаскивании тряпья и барахла к местам лежбищ. На замечания граждане реагируют агрессивно, на диалог не идут», – рассказали новосибирцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Собаки уже ведут себя как волки, однако нападающих на людей хищников продолжают подкармливать помоями сердобольные «зоозащитники». Именно их горожане винят в небезопасной обстановке в районе.

При этом эксперты регулярно призывают не подкармливать собак, так как в этом случае они перестают бояться людей, становятся опасными и собираются в агрессивные стаи. Сердобольным жителям предлагают пристраивать собак новым хозяевам.

«Граждане, которые прикармливают бездомных, — ничем хорошим ваше асоциальное поведение не обернется. Стая разрастается и начинает охранять территорию, которую считает своей. Это естественное для бездомных собак поведение рано или поздно обернется причиной страшной трагедии, причастность к которой вы подтверждаете ежедневно, обеспечивая бездомным кормовую базу и места лежбищ», – предупредили горожане.

Кроме того, жители Кировского района предупредили новосибирцев об опасности, которая может подстерегать их на указанном участке из-за неконтролируемых хищников.

Ранее Сиб.фм писал, что с распространением движения «зоозащитников», которые способствуют размножению диких собак и их проживанию в городах, в стране участились случаи нападения хищников на людей. Собаки регулярно насмерть загрызают не только детей, но и взрослых людей.