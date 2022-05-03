Жители Новосибирска поехали на погосты отметить Радоницу 3 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы приехали на кладбища, чтобы помянуть родственников в Родительский день.

3 мая православные верующие отмечают Радоницу, которая известна и как Родительский день. В эту дату принято посещать церковь, чтобы вознести молитвы за усопших, а также навещать могилы усопших близких. С раннего утра новосибирцы начали прибывать на городские кладбища, чтобы отдать дань уважения покинувшим этот мир родственникам.

Многие начали с приведения в порядок могил и ограждений, возложения на надгробия свежих цветов. Убирают новосибирцы не только непосредственно места захоронений, но и территорию рядом с ними: например, собирают прошлогоднюю листву.

В Радоницу большинство привыкли оставлять и праздничные угощения. В первоначальной традиции это были освящённые куличи и крашеные яйца, сейчас же многие оставляют и более привычные для быта продукты.

Радоница, которая наступает после Пасхи, всегда считалась днём не для скорби, а для радости, которой необходимо поделиться с усопшими родными, чтобы не тревожить их душу слезами и переживаниями.

На территориях кладбищ на протяжении Родительского дня дежурят полицейские и медики.

Напомним, в Радоницу движение на дорогах Новосибирска, которые ведут к кладбищам, перекрыто для пользователей личных автомобилей. Доехать новосибирцы могут на общественном транспорте, а также на бесплатных микроавтобусах, которые запущены 3 мая на территории трёх кладбищ: «Гусинобродском», «Заельцовском» и «Клещихинском».

О том, как в церковных обычаях принято отмечать Радоницу, и о чём нужно обязательно не забыть в этот день, Сиб.фм рассказывал здесь.