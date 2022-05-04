69-й день спецоперации: в Херсоне нашли пыточную, Польша поставила Украине 232 танка, российские военные уничтожили шесть складов с оружием

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 3 мая – в обзоре Сиб.фм.

Российские военные нашли пыточную украинских неонацистов в Херсонской области, Польша поставила Украине 232 танка, высокоточным оружием за сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи вторника, 3 мая.

Спецоперация

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Рудня Черниговской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в районе Новая Дмитровка сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У» и перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Александровское, Каменка Донецкой Народной Республики, а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2793 танка и других боевых бронированные машины, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Пыточная камера в Херсонской области

Российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов в Херсонской области. Кадры с рейда опубликовало РИА Новости.

Подвал, где боевики пытали людей, находится под кафе в поселке Зеленовка в 7-ми километрах от Херсона.

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования ВС РФ. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – рассказали силовики.

На видеокадрах из оборудованной украинскими нацистами пыточной видно, что рядом с телом замученного человека лежит предмет, похожий на противотанковую мину. Кроме того, повсюду разбросаны шприцы с наркотиками и чехлы от американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми Соединенные Штаты усиленно снабжают военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов.

Поставки оружия на Украину

Польские власти предоставили украинским военным 232 танка Т-72М1, реактивные системы залпового огня и другое вооружение. Об этом сообщил информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.

Отмечается, что помощь польской стороны также включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы.