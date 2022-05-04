Администрация Венгеровского района заплатит за увольнение отказавшейся вакцинироваться от COVID-19 чиновницы

Фото Густаво Зырянова

Беспрецедентное решение вынес Венгеровский районный суд Новосибирской области: чиновнице местной администрации удалось выиграть дело после отказа вакцинироваться от коронавируса – действия главы района признаны незаконными.

В прошлом году чиновница Венгеровской районной администрации отказалась проходить вакцинацию от COVID-19. После этого специалиста от работы отстранили, за время вынужденного прогула женщина не получила зарплаты, а после, в ноябре, получила и уведомление об увольнении. Защищать свои права чиновница отправилась в Венгеровский районный суд. В решении, которое было принято в апреле, сказано следующее:

«Учитывая место работы специалиста (истца) – администрация Венгеровского района Новосибирской области, в соответствии с подпунктом 1 п.1 постановления № 001 подлежала обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при отсутствии противопоказаний к данной профилактической прививке».

Однако Венгеровский районный суд принял во внимание и другие обстоятельства дела. Например, акт об отказе муниципальной служащей не составлялся, да и официальных приказов на сей счёт глава района не издавал, поэтому суд встал на защиту прав уволенной.

«Суд решил: иск специалиста к администрации Венгеровского района Новосибирской области удовлетворить частично, признать распоряжение главы администрации Венгеровского района Новосибирской области об увольнении специалиста незаконным,

- говорится в решении суда. — Взыскать с администрации Венгеровского района Новосибирской области в пользу специалиста заработную плату за время вынужденного прогула с 21.11.2021 по 22.03.2022 в размере 110 062 рубля 80 коп., произведя из указанной сумму предусмотренные законом удержания».

А вот моральный вред чиновницы, оставшейся без работы, Венгеровский районный суд оценил в 10 тысяч рублей. Впрочем, глава администрации ещё может обжаловать решение во второй судебной инстанции.

Напомним, осенью прошлого года нешуточные страсти бушевали вокруг обязательной вакцинации. Некоторые работодатели грозили сотрудникам увольнениями, в свою очередь антипрививочники устраивали митинги и пикеты.