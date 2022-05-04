Детским лагерям Новосибирской области разрешили 100 % загрузку

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Детским лагерям в Новосибирской области разрешили работать со 100 % загрузкой.

Власти разрешили детским лагерям в Новосибирской области работать с наполняемостью до 100 %. Об этом заявила министр труда и социального развития НСО Елена Бахарева.

Часть санитарных требований, которые действовали два года из-за пандемии коронавируса, в 2022 году Роспотребнадзор отменил. Новый порядок организации детского отдыха власти региона обсудили на совещании в правительстве Новосибирской области 4 мая.

О снятии неактуальных ограничений журналистам сообщила глава министерства труда и соцразвития региона. Так, загрузку в детских лагерях увеличили до 100 %. Сняли запрет на мероприятия на открытом воздухе. Отменено требование об обязательном тестировании на COVID сотрудников учреждений.

Уточняется, что родителям разрешили посещать детей при наличии документа о вакцинации или медотводе. Кроме того, теперь не нужно делать ПЦР, если дети или персонал выходят за пределы лагеря.

В Новосибирской области летом 2022 года будет работать 61 загородный лагерь и около 1000 лагерей с дневным пребыванием.

Ранее Сиб.фм писал, что 900 детей с ОВЗ отдохнут летом в оздоровительных лагерях Новосибирской области. Кроме детей-инвалидов, в детских лагерях региона отдохнут дети беженцев с Украины и Донбасса. Помимо этого, в 2022 году в детских лагерях НСО будет увеличено количество профильных патриотических смен, сообщил губернатор области Андрей Травников.